DGS alerta para fraca qualidade do ar esta segunda-feira

A Direção-Geral de Saúde alertou esta segunda-feira nas redes sociais para a fraca qualidade do ar em Portugal continental no dia de hoje.

"A DGS aconselha a população a evitar os esforços prolongados, limitar a atividade física ao ar livre e evitar a exposição a fatores de risco, tais como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes", é possível ler numa dessas publicações.

De acordo com a autoridade de saúde, crianças, idosos, doentes com problemas respiratórios crónicos e doentes do foro cardiovascular devem, sempre que viável, permanecer no interior dos edifícios e, preferencialmente, com as janelas fechadas.

Apesar de não especificar a que se deve tal situação, esta deverá estar, mais uma vez, relacionada com poeiras proveniente dos desertos do Norte de África que atravessam Portugal Continental.

Estas poeiras podem ter efeitos na saúde humana, principalmente na população mais vulnerável, cujos cuidados devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações.