DGS analisa dose de reforço em maiores de 12 anos

Após recomendação da EMA nesta semana. Portugal está com 52 óbitos por um milhão.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) está, neste momento, a analisar uma eventual dose de reforço nas crianças com mais de 12 anos, após a luz verde dada, nesta semana, pela Agência Europeia do Medicamento (EMA). Ao JN, a DGS limitou-se a dizer que "o assunto encontra-se em análise", numa altura em que se mantêm os apelos à vacinação de menores.

Neste fim de semana decorre mais uma fase da campanha de vacinação nas faixas pediátricas, com a administração de segunda dose às imunizadas no período de 6 a 9 de janeiro, bem como para as primeiras doses. Anteontem, contavam-se 84072 crianças entre os 5 e os 11 anos com esquema vacinal completo e 330 115 com vacinação iniciada.