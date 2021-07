DGS analisa vacinação de crianças dos 12 aos 15 anos

Joana Amorim Hoje às 07:27 Facebook

Autoridade de saúde pediu pareceres à comunidade pediátrica. Em causa vacina da Pfizer. Assunto divide especialistas e levanta questões éticas.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) está a analisar a administração da vacina contra a covid-19 a crianças dos 12 aos 15 anos. Para o efeito, sabe o JN, pediu diversos pareceres à comunidade pediátrica, nomeadamente ao Colégio de Especialidade de Pediatria da Ordem dos Médicos e à Sociedade Portuguesa de Pediatria. Tema divide a classe médica e levanta delicadas questões éticas.

A DGS confirma ao JN que o assunto "encontra-se em análise" na sequência da autorização pela Agência Europeia do Medicamento para utilização da vacina da Pfizer em crianças dos 12 aos 15 anos. Em Portugal, a Cominarty é administrada a jovens a partir dos 16 anos com determinadas patologias ou institucionalizados, tendo sido imunizados 2676 com uma dose e 1069 com vacinação completa.