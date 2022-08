DGS e Autoridade Marítima alertam para o cuidado com as arribas

Leonardo Pereira Hoje às 13:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A Autoridade Marítima Nacional e a Direção-Geral de Saúde alertaram para o cuidado a ter com a aproximação de arribas instáveis e para a necessidade de a população se manter hidratada numa campanha de sensibilização para um verão seguro nas praias. As organizações juntaram-se mais uma vez com vista a incentivar comportamentos responsáveis.

As organizações aconselham a população, através da campanha "Juntos Por Um Verão Mais Seguro", a não se aproximarem de arribas instáveis, comportamento que pode resultar em acidentes graves, e também para a importância da hidratação, em consequência do calor intenso.

As organizações recomendam, ainda, a frequência de praias constantemente vigiadas e o respeito das orientações dos nadadores-salvadores, dos agentes de autoridade e dos vigilantes das praias, de forma a reduzir riscos de acidentes. A recomendação passa, também, pela utilização de calçado adequado, por evitar os períodos de maior exposição solar e pelos cuidados redobrados com as crianças.

A campanha recomenda refeições ligeiras e o respeito pelos períodos de digestão adequados para evitar indigestões.

Recorde-se que vários acidentes já ocorreram no passado em consequência de comportamentos menos responsáveis, tal como afogamentos, quedas de arribas ou indigestões que resultaram em mortes. Grande parte dos acidentes resulta do incumprimento destas recomendações, nomeadamente o desrespeito dos avisos dos nadadores-salvadores e das autoridades.