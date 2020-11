DGS está a analisar proposta para o Congresso do PCP

Sandra Alves Hoje às 15:43, atualizado às 16:06 Facebook

A Direção-Geral da Saúde está a analisar a proposta das medidas sanitárias para a realização do Congresso do PCP.

"A Direção-Geral da Saúde (DGS) teve conhecimento da proposta através da autoridade de saúde regional de Lisboa e Vale do Tejo e a proposta está em análise", disse Graça Freitas, quando questionada sobre a realização do Congresso do PCP, entre os dias 27 e 29, em Loures, no distrito de Lisboa.

508 surtos

Graça Freitas indicou que estão identificados no total 508 surtos em Portugal continental e explicou que "na região Norte pode haver uma ligeira subnotificação devido ao elevado números de casos" existentes atualmente.

Assim, há 182 surtos em lares, dos quais cinco em unidades de cuidados continuados; há 94 surtos em estabelecimentos de ensino (desde creches ao Superior, público e privado) com 814 casos confirmados; 37 surtos em instituições de saúde com 397 casos ativos e 435 casos confirmados em prisões.

Plano de vacinação

Na conferência de imprensa desta segunda-feira, sobre a situação epidemiológica da pandemia de covid-19, a diretora-geral da Saúde sublinhou que Portugal está a fazer um "acompanhamento a nível europeu para adquiri vacinas" e "o plano de vacinação tem sido feito ao longo dos últimos meses", desde que começaram a ser anunciadas as diversas vacinas contra o SARS-CoV-2.

O plano prevê, o transporte, armazenamento, distribuição, formação e administração, explicou Graça Freitas.