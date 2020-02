DGS lança site para esclarecer dúvidas sobre coronavírus

JN/Agências Hoje às 15:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A Direção-Geral da Saúde (DGS) lançou esta sexta-feira um microsite sobre o novo coronavírus (Covid-19), onde os portugueses podem acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo e esclarecer dúvidas sobre a doença.

No site "Covid-19" (www.dgs.pt/corona-virus), os portugueses encontram resposta às perguntas "Covid-19, o que é?", "Estarei doente?", "Posso Viajar?".

O microsite disponibiliza também uma área intitulada "Perguntas frequentes", onde são dadas respostas às várias dúvidas levantadas como "o 2019-ncov é o mesmo que o SARS?", "Como se transmite?", Os animais domésticos podem transmitir a doença, "Quais os sinais e sintomas?" e "Qual o período de incubação?"

"Existe uma vacina?", "Existe tratamento?", "Os antibióticos são efetivos a prevenir e a tratar o novo coronavírus?", "Qual o risco?", "Como me posso proteger?", "Como viajante, o que devo fazer?" são outras dúvidas esclarecidas pela DGS no site.

O 'Covid-19' tem também uma área com informação destinada aos profissionais de saúde com as orientações e os despachos sobre a infeção por SARS-CoV-2, doença denominada Covid-19.

O microsite disponibiliza ainda informação atualizada das áreas do mundo afetadas pela doença e da situação em Portugal, bem como os materiais de divulgação sobre a doença colocados em locais como unidades de saúde, portos e aeroportos.

Segundo o boletim informativo da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado na quinta-feira ao final do dia, Portugal tinha 52, dos quais 16 se encontravam a aguardar resultados laboratoriais.

Em Portugal, todas as análises realizadas deram negativo para o novo coronavírus.

Uma atualização feita esta sexta-feira pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), refere que já existem 815 casos do novo coronavírus (Covid-19) na Europa.

Entre estes, já se registaram 19 mortes, 17 das quais em Itália e duas em França.