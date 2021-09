DGS lembra guia para as escolas e esclarece uso de máscara

R. S. Hoje às 18:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O Referencial das Escolas, publicado no dia 31 de agosto de 2021, "é o documento que deve ser utilizado pelas escolas, enquanto guia para a prevenção e minimização do risco de transmissão de covid-19", indicou a Direção-Geral da Saúde, confirmando que o documento "está em vigor".

O referencial, que pode consultar aqui, esclarece como agir perante alguns cenários que se colocam em contexto pandémico, nomeadamente no que diz respeito ao rastreio de contactos e à gestão de casos e surtos. Responde, ainda, a uma série de questões concretas de caráter científico e prático, como por exemplo "as crianças apresentam menor risco de contrair covid-19 do que os adultos?" e "o que faz a escola quando um aluno tem febre?".

"Concretamente no que respeita à utilização de máscaras, deve ser considerada a Orientação 005/2021, para a qual o Referencial remete, e que, por sua vez, está alinhada com a legislação em vigor", acrescenta a Direção-Geral da Saúde em comunicado enviado esta sexta-feira às redações. A orientação mencionada, datada de abril, estabelece que qualquer pessoa com mais de 10 anos deve "usar máscara em espaços interiores (supermercado, farmácia, lojas ou estabelecimentos comerciais, transportes públicos) ou exteriores (parques, jardins, ruas), sendo que, nas escolas, a medida se aplica "apenas a partir do 2.º ciclo do ensino básico, independentemente da idade dos alunos".

"Nas crianças com idade entre 6 e 9 anos, e para todas as que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico independentemente da idade, a utilização de máscara comunitária certificada ou máscara cirurgica é fortemente recomendada, como medida adicional de proteção, em espaços interiores ou exteriores", desde que seja garantida a supervisão por um adulto, lê-se.

Já a partir do próximo domingo, as máscaras vão deixar de ser obrigatórias na rua (atualmente, a obrigatoriedade verifica-se quando não for cumprido o distanciamento físico de dois metros entre pessoas). A Direção-Geral de Saúde (DGS) recomenda, por outro lado, o uso de máscara em aglomerados na via pública durante o inverno.