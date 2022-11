DGS lembra que médicos privados podem passar atestados para cartas de condução

A autoridade de saúde recorda que a avaliação médica de condutores, ou seja, os atestados médicos para as cartas de condução do tipo 1 e 2 podem ser emitidos por qualquer médico no exercício das suas funções, incluindo os do setor privado.

A orientação nº 003/2017 de 24/02/2017, relativa à avaliação médica dos condutores, foi novamente publicada no site da Direção-Geral da Saúde (DGS), esta quarta-feira. O reforço da informação deve-se "ao número acentuado de questões relativas a cartas de condução".

Fonte da autoridade de saúde explica que as dúvidas dos cidadãos, que são aproximadamente duas por semana (quando era uma por mês), exigiram a atualização de "informações antigas". "O processo de obtenção de carta de conduções tem a gestão a cargo do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT)", acrescenta a mesma fonte.