DGS não reporta infetados no Grande Porto há um mês

S. João garante que regista novos casos no sistema atempadamente. Desde 9 de junho, há reporte de apenas 175 novas infeções na Área Metropolitana.

Há quase um mês que a Direção-Geral da Saúde (DGS) não reporta novos infetados com covid-19 no Porto, em Matosinhos, em Gondomar e na Maia no relatório de situação diário. Desde o dia 9 de junho que o número de casos confirmados não sofre alteração, apesar de os hospitais de S. João (Porto) e de Pedro Hispano (Matosinhos) confirmarem o tratamento de novos doentes com residência naqueles concelhos.

A omissão no boletim diário foi noticiada ontem pelo Expresso. Graça Freitas, diretora da DGS, reconhece que há "disfunções no sistema" de reporte, em declarações ao semanário. No relatório diário, refere-se que a caracterização demográfica dos casos de covid-19 confirmados reflete o total de notificações médicas no sistema SINAVE, deixando de fora apenas as notificações pelos laboratórios.