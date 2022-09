DGS pediu mais recursos de Obstetrícia após mortes maternas de 2017 e 2018

O relatório da Direção-Geral da Saúde sobre as mortes maternas ocorridas nos anos 2017 e 2018 e concluído em janeiro de 2020 alertou para a necessidade de reforçar os serviços de Obstetrícia com profissionais de saúde e equipamentos. O documento, que só chegou ontem aos deputados da Assembleia da República, deixa várias recomendações - como a criação de tempos de resposta para a obstetrícia - que ficaram na gaveta. A DGS diz que estão a ser desenvolvidas

Entre agosto e dezembro de 2019, a Direção-Geral da Saúde andou pelos hospitais a investigar as causas que estavam na origem de 26 mortes maternas em 2017 e 2018. E encontrou alguns padrões importantes, como o facto de a maioria (54%) dos óbitos terem ocorrido em mulheres com menos de 35 anos, sendo que nas mais jovens estão associados a doenças graves. Constatou também que 23% das mortes maternas foram em mulheres oriundas de países Palop.

O documento, que contou com a colaboração de um grupo técnico, no qual participaram Diogo Ayres de Campos, que esta agora a liderar a comissão de acompanhamento da resposta das urgências de Obstetrícia e João Bernardes, presidente do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia da Ordem dos Médicos, faz um conjunto de recomendações para melhorar os cuidados obstétricos no Serviço Nacional de Saúde. E nas considerações finais, deixa o aviso: "Existe necessidade de reforçar a dotação de recursos humanos e de equipamentos nos serviços de obstetrícia, pois a maior carga de doença na população de grávidas exige mais consultas, mais exames, mais articulação interdisciplinar".