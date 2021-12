DGS pode reduzir dias de isolamento na quinta-feira

JN Hoje às 22:40 Facebook

Graça Freitas anunciou, esta quarta-feira, que novas regras para o isolamento deverão ser anunciadas já na quinta-feira. Em cima da mesa está a possibilidade de reduzir o tempo de confinamento para contactos de risco e doentes assintomáticos, revelou a diretora-geral da Saúde na RTP 3.

Com uma escalada sem precedentes do número de infetados - hoje foi batido um novo recorde com 26 867 novos casos -, com a constatação de que a variante ómicron causa doença menos severa e perante as previsões que apontam para que, dentro de dias, possam estar fechados em casa mais de meio milhão de portugueses, há cada vez mais especialistas a pedir a revisão da norma dos isolamentos, mas não é consensual. Estados Unidos, Inglaterra e Espanha já encurtaram os períodos, os dois últimos para sete dias.