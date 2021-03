DGS prevê 400 mil testes à covid a cada 14 dias

Joana Amorim Hoje às 22:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Ainda a operacionalizar a testagem em massa, a Direção-Geral da Saúde (DGS) reuniu, nesta semana, com laboratórios clínicos para perceber a capacidade instalada. Segundo o JN apurou, em cima da mesa está a realização de testes rápidos a alunos, docentes e auxiliares antes da reabertura das escolas. O plano em estudo deverá prever cerca de 400 mil testes antigénio de 14 em 14 dias.

A dias de ser conhecido o plano de desconfinamento, as autoridades de saúde ultimam a estratégia nacional de testagem, nomeadamente no que ao uso de testes rápidos em massa concerne. Com entrada em vigor prevista no passado dia 15, a massificação da testagem foi sendo sucessivamente adiada por novas normas.

Nesta semana, a DGS reuniu com os laboratórios convencionados para perceber qual a capacidade instalada tanto para testes antigénio (rápidos) como para PCR (com maior sensibilidade). Tendo o JN apurado junto de fonte ligada ao processo que, em cima da mesa, está a realização de testes junto da comunidade educativa antes da reabertura das escolas. Sendo que para esta testagem poderá ponderar o nível de risco concelhio.