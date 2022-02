DGS recomenda dose adicional da vacina a pessoas com imunossupressão grave

JN Hoje às 19:23, atualizado às 20:28 Facebook

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a recomendação de uma dose adicional da vacina contra a covid-19 a pessoas com imunossupressão grave.

Em comunicado enviado às redações, a DGS explica que a medida se destina "a aumentar a proteção desta população contra a covid-19".

Segundo recordou a mesma fonte, a vacinação com dose adicional tinha sido anteriormente recomendada às pessoas com imunossupressão, de forma a "possibilitar um nível de proteção adequado e idêntico ao esquema vacinal inicial na população em geral".

A 1 de setembro de 2021, a DGS recomendou uma dose adicional da vacina contra a covid-19 para pessoas imunossuprimidas com mais de 16 anos, com Graça Freitas a considerar, na ocasião, que se tratava de "uma nova oportunidade de vacinação" para este grupo específico.

"Isto não é um reforço. É uma dose adicional de vacina, porque pode ter acontecido que, na altura em que estas pessoas foram vacinadas, não estivessem com o seu sistema imunitário com capacidade de reagir à vacina", explicou à Lusa a diretora-geral na ocasião.

Foram elegíveis para a dose adicional as pessoas que foram vacinadas durante um período de imunossupressão grave, nomeadamente as que realizaram transplantes de órgãos sólidos, pessoas com infeção VIH com contagem de linfócitos T-CD4+ <200/µL, doentes oncológicos e pessoas com algumas doenças autoimunes que tenham efetuado tratamentos.

Semanas depois, iniciou-se a administração da dose de reforço da vacina a pessoas com 65 ou mais anos, com a DGS a dar prioridade às pessoas com 80 e mais anos e utentes de lares e da rede de cuidados continuados.