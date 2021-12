DGS recomenda dose de reforço para maiores de 18 anos

JN Hoje às 17:29, atualizado às 18:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou, esta quinta-feira, a administração da dose de reforço a pessoas com 18 ou mais anos.

A decisão surge após a análise do parecer da Comissão Técnica de Vacinação contra a COVID-19 (CTVC) sobre o alargamento da estratégia de reforço vacinal.

De acordo com um comunicado da DGS enviado às redações, deve ser dada prioridade às pessoas com 40 ou mais anos, por faixas etárias decrescentes; e às pessoas entre os 18 e os 39 anos com comorbilidades. Depois, a dose de reforço deve ser administrada às restantes pessoas entre os 18 e os 39 anos.

"Os dados e a evidência disponíveis indicam um claro benefício da vacinação contra a covid-19 com dose de reforço para as pessoas com 40 ou mais anos de idade e das pessoas com 18 aos 39 anos com comorbilidades. Com a vacinação destes grupos assegura-se uma proteção reforçada das pessoas que atualmente constituem cerca de 94% dos internados", lê-se na nota da DGS.

Quase 73 mil vacinados na quarta-feira com dose de reforço

Quase 73 mil pessoas receberam o reforço da vacina contra a covid-19 na quarta-feira, elevando para mais de 2,5 milhões as já vacinadas com esta dose. Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), a dose de reforço da imunização contra o coronavírus já foi administrada a 574.973 idosos com 80 ou mais anos, o que representa 87% do total desta faixa etária em Portugal continental.

PUB

No escalão etário entre 70 e 79 anos, 85% das pessoas (814.949) também já tomaram o reforço, enquanto no grupo entre os 60 e 69 anos esse valor baixa para os 51% (644.600) e nos entre os 50 e 59 anos é de 17% (237.978 vacinados).

Os dados da DGS indicam ainda que 8.668.235 pessoas já completaram a vacinação primária contra a covid-19, das quais 5.697 na quarta-feira, e que 2.358.882 receberam a vacina contra a gripe.

"Relativamente ao dia anterior, foram registadas um total de 95.808 inoculações de vacinas contra a covid-19 (esquema primário completo e reforço) e contra a gripe", avançou a DGS.