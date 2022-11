DGS vai lançar norma para intervenção psicológica em crise

A Direção-Geral da Saúde (DGS) vai publicar uma norma sobre a intervenção psicológica em crise, onde se incluem situações como acidentes rodoviários. A orientação será dirigida a clínicos de estabelecimentos de saúde, para que possam proteger a saúde mental e o bem-estar psicossocial das vítimas de sinistros.

"Apenas uma pequena percentagem recebe apoio psicossocial" em contexto de crise, afirmou Pedro Ribeiro, da Direção-Geral da Saúde (DGS), esta quinta-feira, num webinar promovido pela associação Estrada Viva. De acordo com o especialista, o objetivo da nova orientação, que ainda não foi publicada, será encetar esforços para fazer "uma intervenção [psicológica] numa fase inicial", isto é, logo após um acidente rodoviário ou a outra situação de trauma.

A norma dirigida a profissionais de saúde, muitos sem especialização na área da Psicologia, terá de promover "práticas sustentadas" durante a "vivência de situações traumáticas". As recomendações às vítimas terão de ter em conta os diferentes contextos, como o tipo de acidente, a personalidade dos utentes, se têm uma patologia psicológica prévia ou consoante a capacidade de adaptação a várias situações. "Quanto mais precoce for a intervenção, melhor", apontou Pedro Ribeiro.

Ainda não é claro como serão aplicadas as recomendações, já que a questão dos recursos humanos é uma decisão posterior à publicação da norma. "Não pode ser feita [intervenção] no âmbito de uma consulta. Tem de ser feito de imediato, com a deslocação de equipas móveis até à vítima", exemplificou.

O INEM tem Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE), que se deslocam ao local das ocorrências após o acionamento do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU). No entanto, a norma da DGS será aplicada nos estabelecimentos de saúde, como os hospitais.

No mesmo webinar dedicado à justiça e à sinistralidade rodoviária, Filomena Araújo, presidente da associação Gare, apontou as falhas existentes em Portugal no apoio às vítimas de acidentes rodoviários. Tendo em conta o número de pessoas que sofrem ferimentos (graves ou leves), diz, os dados da Associação de Apoio à Vítima (APAV) registaram apenas 25 pedidos de apoio de vítimas de crimes rodoviários, em 2019.

As estatísticas mostram, na opinião de Filomena Araújo, que as vítimas não sabem onde procurar ajuda. Os números da APAV incluem casos de "ofensas à integridade física em acidente rodoviário e condução sob o efeito de álcool ou droga".

O último relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) revela que, entre janeiro e julho deste ano, 253 pessoas morreram nas estradas portuguesas. O valor representa um aumento de 33,2% relativamente ao mesmo período de 2021 e uma diminuição de 14,5% face a 2019.