Dia com seis mortes e 910 casos, mais de metade em Lisboa

Portugal registou 910 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, período no qual morreram seis pessoas por causas associadas àquela doença.

A pandemia infetou 855432 pessoas desde que foi detetada em Portugal em março de 2020. No mesmo período, morreram 17043 pessoas, seis das quais nas últimas 24 horas, espaço de tempo no qual foram reportados 910 novos casos de covid-19.

Os números do boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) mostram uma subida (20) relativamente aos 890 casos reportados ontem, mas evidenciam um crescimento de 141 relativamente à última quinta-feira, 3 de junho.

O total de casos registado esta quinta-feira é o mais elevado desde 6 de março, quando foram reportados 1007 infeções. Com seis vítimas mortais, este é o dia com mais fatalidades desde 15 de maio, quando morreram sete pessoas.

Nos hospitais registou-se um decréscimo do total de internados, que caiu 12, para 295, embora o número de doentes graves tenha aumentado para 72 (mais dois do que ontem).

O total de casos ativos subiu pelo segundo dia consecutivo. Com mais 370 novos infetados (365 ontem), são 24366 os doentes com covid-19 neste momento em Portugal. Há também mais 934 pessoas sob vigilância - 28012 no total.

Destaque ainda para a recuperação de mais 534 pessoas, depois das 525 que ontem tiveram alta. Assim, o total de pessoas curadas da fase aguda da covid-19 ascende, agora, a 814023.

Confirmando a tendência das últimas semanas, a Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT) é a mais afetada pela pandemia, reportando 557 infeções, cerca de 61% do total nacional desta quinta-feira. Ainda assim um decréscimo relativamente aos 591 de quarta-feira. O entorno da capital foi também a zona do país mais fustigada pela doença, ao perder cinco vidas nas últimas 24 horas.

Com esta atualização, a RLVT reportou 324807 infeções desde o início da pandemia, período no qual morreram 7224 pessoas.

Na Região Norte, ainda a zona do país com mais casos acumulados desde março de 2020, foram reportados 179 casos, mais 39 que os 140 de quarta-feira, com o total a ascender a 341921. Com um óbito as últimas 25 horas, a região mais setentrional do país perdeu 5358 vidas desde o início da pandemia.

A Região Centro manteve-se acima dos 60 novos casos pelo terceiro dia consecutivo. Com mais 66 infeções, o pior registo desde os 67 de 7 de maio, a zona central do país acumula 120348 infeções desde o início da pandemia, das quais resultaram 3025 óbitos, nenhum nos últimos quatro dias.

Mais a sul, o Alentejo reportou 28 novos casos, uma queda face aos 41 de quarta-feira, enquanto o Algarve foi no sentido inverso, subindo de 27 para 36 infeções de ontem para hoje. Sem mortes há vários dias, em ambas as regiões, o total de positivos subiu para 30378 em terras alentejanas e para 22536 no distrito do extremo sul de Portugal.

Nas ilhas, os Açores reportaram 38 novos casos, o número mais alto desde 16 de abril, somando agora 5666 infeções, das quais resultaram 33 mortes, a última das quais a 25 de maio.

Na Madeira, que acolheu as celebrações do 10 de Junho, com banho de multidão ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foram reportados seis novos casos, naquele que foi o sexto dia seguido com menos de 10 infeções. No total, a "Pérola do Atlântico" perdeu 69 vidas, última das quais a 26 de maio, de um total de 9776 infeções reportadas desde março de 2020.

Das seis vítimas mortais, três, dois homens e uma mulher, tinham mais 80 anos. O escalão etário mais afetado pela pandemia perdeu 11191 vidas, 65% do total de 17043 óbitos causados pela doença associada ao SARS-CoV-2 em Portugal.

No escalão imediatamente anterior foi reportada a morte de duas mulheres, com o total de óbitos no escalão dos 70-79 anos a ascender a 3634, 21% do total desde o início da pandemia.

A outra vítima mortal é um homem com mais de 60 anos e menos de 69. Neste escalão, pereceram 1536 pessoas desde março de 2020, 9% do total nacional.