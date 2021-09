Dia das autárquicas custa 1,12 euros por cada eleitor

Hermana Cruz Hoje às 11:20 Facebook

Valor do processo eleitoral baixou, apesar das regras da pandemia. Votação de 2013 foi a mais cara de sempre.

As eleições deste domingo vão custar por cada eleitor cerca de 1,12 euros face aos valores do processo eleitoral de há quatro anos. Isto apesar do cumprimento das regras de saúde pública devido à pandemia, que incluem, por exemplo, mais uma hora para votar, fechando as urnas às 20 horas.

As autárquicas de 2013 continuam a ser a mais caras de sempre, com cada voto a ter um custo de 1,72 euros, mais 60 cêntimos do que no escrutínio de hoje que chama às urnas 9,3 milhões de eleitores.