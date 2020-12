Dia de Natal com mais 65 mortes e 4 146 casos de covid-19

JN Hoje às 14:18 Facebook

Há esta sexta-feira a registar mais 65 óbitos por covid-19 e 4 146 novos casos positivos de SARS CoV-2. Conseguiram recuperar da doença mais 2 593 pessoas.

Portugal chega ao dia de Natal com 6 478 mortos devido à covid-19 e 391 782 infeções pelo novo coronavírus, desde que a pandemia chegou ao país, em março. Neste momento, há 70 178 casos ativos do novo coronavírus, mais 1 488 do que no dia anterior. No total recuperaram da covid-19, 315 126 pessoas desde o início da pandemia em Portugal.

Nos hospitais portugueses, há descidas significativas. Existem menos 99 pessoas internadas, num total de 2 754 doentes. Já nos cuidados intensivos, há menos uma pessoa internada, permanecendo nestas unidades 504 pessoas.

No que toca às regiões, mais 1 697 pessoas contraíram a SARS-CoV-2 em 24 horas e 29 perderam a vida no Norte, no Centro há mais 620 infetados e dez vítimas mortais, Lisboa e Vale do Tejo tem mais 1 463 casos e 23 mortes, o Alentejo regista mais 201 novos casos e três óbitos e o Algarve tem mais 125 infetados. Nas ilhas, os Açores registam mais 29 novos casos, já na Madeira mais 11 pessoas contraíram a doença da covid-19.

Desde o início da pandemia, a região Norte teve 201 417 pessoas com covid-19, permanecendo assim como a zona do país mais fustigada pela doença.

Das 65 vítimas mortais registadas esta sexta-feira, três homens e uma mulher tinham entre 50 e 59 anos, quatro homens e uma mulher tinham entre 60 e 69 anos, sete homens e quatro mulheres tinham entre 70 e 79 anos, e 26 homens e 19 mulheres tinham mais de 80 anos.