Dia de Portugal festejado em Braga 32 anos depois

Sandra Freitas Hoje às 19:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Trinta e dois anos depois, a cidade de Braga vai voltar a ser a sede das comemorações do Dia de Portugal, a 10 de junho. Este ano, Marcelo Rebelo de Sousa, estará, também, junto das comunidades portuguesas no Reino Unido.

O anúncio foi feito, esta terça-feira, através de um despacho do presidente da República. O constitucionalista Jorge Miranda presidirá à comissão organizadora.

A notícia foi recebida com entusiasmo pelo presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, que, "há alguns anos", desafiava o chefe de Estado a trazer as cerimónias do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas para a cidade minhota.

"Braga era das capitais de distrito onde há mais tempo não se realizavam as celebrações do 10 de Junho. As últimas foram em 1990, ainda com Mário Soares", recorda o autarca. E Marcelo Rebelo de Sousa concorda. No momento de escolher o local para celebrar o Dia de Portugal, o chefe de Estado foi "ver as capitais de distrito onde não havia 10 de junho há mais tempo e Braga era uma das mais antigas", concluiu.

Dinamismo do concelho

Ricardo Rio vê a celebração como "uma oportunidade" para dar visibilidade àquilo em que o concelho se transformou. "É um momento para apontar caminhos para Portugal do futuro", frisa, convencido de que "Braga tem muitos domínios em que representa bem o que deve ser o Portugal do futuro, do ponto de vista do dinamismo económico, da vitalidade cultural, da interação social e da qualidade das suas instituições".

Desde que Marcelo assumiu a Presidência da República, as celebrações do Dia de Portugal passaram pelo Porto, Lisboa, as regiões autónomas da Madeira e dos Açores e, em 2019, por Portalegre. O chefe de Estado já celebrou, ainda, junto das comunidades portuguesas em França, Brasil, Estados Unidos da América e Cabo Verde. Este ano, escolhe o Reino Unido, um dos principais destinos de emigração do país, antes das restrições impostas pelo Brexit.

PUB

No despacho, Marcelo indica que foi constituída uma comissão organizadora presidida pelo constitucionalista Jorge Miranda. A comissão integra o Almirante António da Silva Ribeiro, Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas; Fernando Frutuoso de Melo, Chefe da Casa Civil do Presidente da República; o vice-Almirante Luís de Sousa Pereira, Chefe da Casa Militar do Presidente da República; Rita Magalhães Collaço, secretária do Conselho de Estado; o Tenente-General João Vaz Antunes, secretário do Conselho Superior de Defesa Nacional; Ana Cristina Baptista, secretária-geral da Presidência da República; e a embaixadora Clara Nunes dos Santos, chefe do Protocolo do Estado.