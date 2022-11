Diabéticos pedem bombas automáticas para ganhar liberdade

Doentes e associações de diabéticos querem que o uso de bombas de insulina com automatismos seja alargado com comparticipação do SNS. Esta segunda-feira, Dia Mundial da Diabetes, o Governo avança com a criação de um grupo de trabalho para atualizar a estratégia de acesso.

Susana Martins, 43 anos, vive com diabetes há 30 anos e tem de gastar muito dinheiro todos os meses para poder ser uma exceção neste problema. Em abril adquiriu uma bomba com automatismos (pâncreas artificial) para conseguir controlar melhor os níveis de açúcar no sangue e, assim, "ganhar qualidade de vida e liberdade". Mas teve de o fazer sem comparticipação do serviço público, pagando "mais de mil euros" pela bomba e assumindo todos os meses custos com consumíveis, como os cateteres, que ascendem a algumas centenas de euros.