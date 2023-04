Diácono português escolhido para "ajudar" Papa Francisco na Vigília Pascal

O diácono Jorge Oliveira foi o escolhido para acolitar o Papa Francisco na Vigília Pascal, no sábado, no Vaticano.

A fotografia do diácono de 39 anos a "ajudar" o Papa foi publicada nas redes sociais de Francisco. Também nas redes, o diácono explicou que teve "o privilégio de ajudar o Papa na Vigília Pascal". "Tive uma breve conversa com ele. Pedi-lhe oração pelos meus amigos, falamos dos desafios do trabalho, da família e da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa em 2023", disse Jorge Oliveira.

Licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico, foi gestor de projetos em várias empresas de construção e trabalhou na banca. De 2017 a 2022 foi diretor do departamento económico e de comunicação do Opus Dei em Portugal. Atualmente, vive em Roma onde está a fazer o doutoramento em Teologia Moral. No currículo, regista ter completado quatro maratonas e 72 meias maratonas. A fotografia agora divulgada no Instagram oficial do Papa deu a Jorge Oliveira uma visibilidade que não gosta de ter. "Gosto de recordar umas palavras do Santo Padre: Os padres são como os aviões. Só são notícia quando caem", costuma brincar o futuro padre.

PUB

Natural de Braga, Jorge vai ser ordenado padre no dia 20 de maio, em Roma.