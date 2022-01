Diariamente são dadas três mil primeiras doses da vacina contra a covid-19

JN/Agências Hoje às 16:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Os centros de vacinação contra a covid-19 continuam a administrar primeiras doses, numa média de três mil por dia nos últimos meses.

"Todos os dias estamos a fazer a vacinação primária e estamos a dar uma média de três mil doses diárias de primeiras doses e depois três mil doses diárias de segundas doses", adiantou o coronel Carlos Penha-Gonçalves, que chefia o Núcleo de Coordenação do Plano de Vacinação contra a covid-19.

Sobre as idades de quem está a recorrer pela primeira vez à vacinação, Penha-Gonçalves, coronel do Exército, afirmou que "o mais natural é que sejam pessoas mais novas", porque é uma população onde ainda havia alguma percentagem por vacinar.

Vacinação das crianças "correu acima" das expectativas

Segundo o responsável, os centros de vacinação reportaram que nos meses de novembro e dezembro muitas pessoas acima dos 18 anos e também adolescentes recorreram ao processo de vacinação.

Questionado sobre a vacinação das crianças, o coordenador afirmou que "correu acima" das expectativas.

"O que verificamos é que, apesar de ser uma vacina recente e ter sido de alguma maneira um assunto muito falado e as pessoas terem tido algum tempo para refletir sobre o assunto, acabamos por vacinar cerca de 50% das crianças em Portugal em seis dias", salientou, recordando que o processo decorreu em dois períodos, nos dias 18 e 19 de dezembro, e no início de janeiro (6 a 9) para cobrir a faixa etária dos 5 aos 11 anos.

PUB

"Esperamos que nos próximos dias de vacinação dedicados às crianças tenhamos o resto deste universo a aderir à vacinação", estimou o coronel Penha-Gonçalves.

Os últimos dados da Direção-Geral da Saúde apontam que o número de pessoas com o reforço da vacina contra a covid-19 em Portugal continental já ultrapassou os 3,5 milhões.

Os reforços estão a ser dados com as vacinas da Pfizer e a Moderna.

No caso da vacina Pfizer, a dose de reforço é igual à dose da vacinação primária, mas no caso da Moderna é metade do volume das outras doses, explicou.

De acordo com os últimos dados da DGS, 8,7 milhões de pessoas já têm a vacinação primária completa contra a covid-19.