Diferentes no modo de liderar: "nem melhores nem piores"

Uma soma anos de experiência em lugares de máxima responsabilidade na área da saúde e está agora à frente de um dos mais importantes centros hospitalares de Lisboa. Outra ocupa o mesmo cargo, mas num centro hospitalar do interior do país. Duas líderes, com idades e percursos diferentes, num setor cada vez mais feminino.

Quando, há 30 anos, Rosa Valente Matos integrou a administração do Hospital de Évora, só havia homens. Foi sempre "bem tratada" e aprendeu muito, mas reconhece as diferenças para os dias de hoje: "o país fez um grande caminho nesta área". Com 60 anos, já foi presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, secretária de Estado da Saúde e, desde 2019, é presidente do Centro Hospitalar Lisboa Central.

O percurso profissional foi "desafiante e exigente" para uma mulher casada e com filhos, mas possível. Recorda, com gargalhadas, aquele final de dia em que estava ao telefone, com a filha ao colo e a mexer a sopa. "Talvez um homem não fosse capaz", ri-se.