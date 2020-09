Dinamarca recebe cães rejeitados em Portugal

Delfim Machado Hoje às 07:52 Facebook

Centro de Recolha é um dos que mais dão para adoção. Segredo está em associação de voluntários.

É na parceria com a Sociedade Protetora dos Animais que reside o segredo do sucesso do Centro de Recolha Oficial (CRO) de animais de companhia de Guimarães. Aquela associação de voluntários "trabalha" em estreita cooperação com a veterinária municipal, Guida Vieira e Brito, o que fez com que em 2019 tenha sido adotado quase um animal por dia, em média. Muitos foram para a Dinamarca, onde famílias dinamarquesas preferem os cães grandes e mais velhos, que os portugueses rejeitam.

Quase sempre que uma família procura um animal num canil ou gatil de Portugal, o objetivo é encontrar um de porte pequeno e com idade inferior a quatro meses. Na Dinamarca, país onde os cães escasseiam e que já adotou mais de 100 patudos do canil de Guimarães, as famílias preferem os mais velhos, pois sabem que estão a fazer uma boa ação.