Diocese de Braga admite abrir novo processo a padre de Joane

A diocese de Braga admite abrir um novo procedimento canónico ao padre de Joane que, durante décadas, terá abusado de crianças no confessionário e que está, desde julho do ano passado, afastado do exercício do ministério sacerdotal.

Na sequência da lista de nomes entregues pela Comissão Independente, onde consta o do cónego Fernando Sousa e Silva, de 90 anos, a diocese abre caminho à instauração de um novo procedimento canónico, "se se verificar que os testemunhos recolhidos" pela equipa liderada por Pedro Strecht "configuram novos factos".

Sem referir o nome do sacerdote, o comunicado emitido esta sexta-feira pela arquidiocese refere o caso, salientando que o padre já tinha sido alvo de um processo canónico por abuso sexual de menores, cuja conclusão resultou na "aplicação de medidas disciplinares em vigor".