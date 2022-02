Direção de Rui Rio acerta uma proposta de data para diretas

Hermana Cruz Hoje às 19:37 Facebook

A Comissão Política Nacional do PSD reúne-se, quinta-feira, para acertar uma proposta de calendário para a realização de eleições diretas. A reunião ocorre numa altura em que se mantêm as pressões para que Rui Rio se demita e cumpra a moção aprovada em Conselho Nacional que lhe deu 20 dias para a aprovação de uma data.

Ainda na sexta-feira passada, foi aprovada uma moção pela Assembleia Distrital de Setúbal a reclamar a demissão formal do líder do PSD, para que o processo eleitoral possa ser aberto. "Reflete o sentimento dos militantes de que chegou o momento de virar a página e de se iniciar o processo de escolha de um novo líder", considerou o presidente da distrital, Paulo Ribeiro.

Esta segunda-feira, foi a vez do antigo vice-presidente do PSD, Marco António Costa, desafiar Rui Rio a marcar "o mais depressa possível eleições internas" para que se acabe com o clima de "taticismo passivo" no partido e para que os putativos candidatos se possam posicionar.

Em entrevista à Rádio Renascença, Marco António Costa inclui Miguel Pinto Luz num conjunto de personalidades (como também Jorge Moreira da Silva e Luís Montenegro) que "devem conversar" para, em conjunto, "construírem uma solução" para o futuro do PSD.

Rui Rio continua a considerar, contudo, que o processo não deve ser feito "ao pontapé" nem "de qualquer maneira". Tem que ser feito com "calma", o que pressupõe que saia de cena até à primeira quinzena de julho.

Porém, o líder do PSD ainda não se demitiu, o que tem provocado alguma inquietação junto dos críticos, que acompanham de perto o cumprimento da proposta das distritais, aprovada em Conselho Nacional, segundo a qual o líder tem 20 dias para convocar eleições.

Tudo indica, porém, que o prazo seja cumprido. Quinta-feira, Rui Rio reúne-se com a Comissão Política Nacional precisamente para acertar uma proposta de calendário eleitoral, ou seja, datas para as diretas e para o congresso, além da convocação de um Conselho Nacional.

Pela proposta das distritais, esse Conselho Nacional teria que ocorrer até ao dia 11. Mas isso seria na véspera da repetição das legislativas no círculo da Europa. Por isso, deverá ser marcado para a semana seguinte.