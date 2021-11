Direção do Chega aprovada com 85% dos votos do congresso

Delfim Machado Hoje às 17:15 Facebook

A nova Direção Nacional do Chega foi aprovada este domingo no IV Congresso do partido, em Viseu, com 85,3% dos votos dos militantes presentes. A única novidade é a entrada de José Pacheco, deputado do Parlamento Regional dos Açores.

A nova composição da Direção Nacional do Chega conta com André Ventura como presidente reeleito, ao qual se juntam cinco vice-presidentes e seis vogais. Nas vice-presidências mantêm-se António Tânger Correia, Gabriel Mithá Ribeiro, Marta Trindade e Pedro Santos Frazão. Entra José Pacheco, o único nome novo da Direção Nacional. A votação de 85,3% foi anunciada no congresso como "a maior de sempre".

O deputado dos Açores substitui a portuense Ana Motta Veiga, que sai da Direção Nacional. "Até fui surpreendido, para mim foi uma surpresa", admitiu, ao JN. O deputado açoriano sublinha que a sua inclusão na Direção Nacional do Chega "é um reconhecimento ao trabalho dos açorianos, que não tem sido fácil".

Nos vogais da Direção Nacional não há mudanças. Mantêm-se Diogo Pacheco de Amorim, Rui Paulo Sousa, Ricardo Regalla Dias Pinto, Patrícia Carvalho, Rita Matias e Nuno Pinto Afonso. O secretário-geral continua a ser Tiago Sousa Dias e Pedro Pinto é o adjunto.

João Paulo Sousa mantém-se na coordenação do Conselho de Ética, nomeado. Rodrigo Alves Taxa foi eleito com 85,68% dos votos para o Conselho de Jurisdição Nacional e Nélson Raimundo com 88,14% para o Conselho de Auditoria e Controlo Financeiro. Na Mesa do Conselho Nacional o presidente é Jorge Valsassina Galveias, eleito com 85,27%. O novo presidente da Mesa já tem vindo a assumir o cargo desde a saída de Luís Filipe Graça.

Opositores de Ventura elegem 17 membros no Conselho

A lista liderada por João Tilly para o Conselho Nacional, afeta a André Ventura, elegeu 53 membros (71%). Já a lista opositora, liderada por Mónica Lopes, elegeu 17 membros para o Conselho Nacional (22,5%).