Direção do PS acerta agulhas com Tiago Barbosa Ribeiro

JN Hoje às 22:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A direção nacional do PS reúne-se esta quinta-feira, na sede do partido em Lisboa, com Tiago Barbosa Ribeiro, cabeça de lista à Câmara do Porto, para acertar agulhas quanto à campanha para as autárquicas, após o processo turbulento de escolha do candidato, em que o nome inicialmente apoiado pelo secretário-geral, Eduardo Pinheiro, desistiu de avançar.

A reunião contará com o secretário-geral adjunto, José Luís Carneiro, que era um dos nomes apontados para disputar o Porto, com a secretária nacional para as Autarquias, Maria da Luz Rosinha, e o secretário nacional para a Administração, Luís Patrão, pelas 12.30 horas.

Com Tiago Barbosa Ribeiro estará também a sua direção de campanha. "Dada a importância da candidatura à Câmara do Porto, será debatida a estratégia política adotada e definir os meios necessários para garantir o melhor sucesso eleitoral da candidatura", justifica o partido em comunicado. A reunião poderá também servir como forma de mostrar união do partido e apoio da direção à candidatura do atual líder concelhio e deputado. Por outro lado, poderá ser também um sinal de que não abdica de participar diretamente no processo e na definição da estratégia a seguir.