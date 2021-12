Direção do PSD não quer coligação com o CDS-PP

Hermana Cruz Hoje às 18:36 Facebook

A Direção do PSD decidiu que não quer uma coligação pré-eleitoral com o CDS-PP nas legislativas. A proposta vai ser submetida no Conselho Nacional na noite desta terça-feira.

A reunião da Comissão Política Nacional ainda decorre num hotel de Évora, a duas horas do Conselho Nacional onde vai ser submetida a votação uma proposta que, segundo apurámos, vai no sentido de o PSD ir sozinho a votos nas legislativas.

Depois de uma ponderação de quase duas semanas, a Direção do PSD decidiu, esta terça-feira, não fazer uma coligação com o CDS-PP nas legislativas antecipadas de 30 de janeiro

Com essa decisão esvazia-se da principal polémica que poderia estar em cima da mesa no Conselho Nacional, uma vez que a fação de Paulo Rangel opunha-se terminantemente a um acordo pré-eleitoral com os centristas de Francisco Rodrigues dos Santos.

Sendo assim, o único ponto de divisão poderá ser as listas às legislativas, onde os apoiantes de Paulo Rangel temem um "saneamento" dos críticos internos.