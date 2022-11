Direção executiva do SNS está completa e começa a 1 de dezembro

O Governo já escolheu todos os membros da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS). A enfermeira Filomena Cardoso e a gestora Rita Moreira eram os nomes que faltavam à equipa liderada por Fernando Araújo que entra em funções a 1 de dezembro.

A nomeação do conselho de gestão da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde foi aprovada esta quinta-feira de manhã na reunião do Conselho de Ministros. Por proposta do diretor executivo, Fernando Araújo, e após parecer favorável da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, o conselho de gestão será composto por Fátima Fonseca, Francisco Silva, Filomena Cardoso, Rita Moreira e Vítor Alves.

As novidades são Filomena Cardoso e Rita Moreira, pois os restantes nomes já eram conhecidos e entre eles está um médico que trabalha na Google. Filomena Cardoso, enfermeira, integrou o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João como enfermeira diretora entre 2016 e 2022, foi vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte (2009 a 2011) e enfermeira diretora da Maternidade Júlio Dinis (1998 a 2007).

Já Rita Moreira, gestora, foi vogal executiva do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Porto entre 2019 e 2022, vice-presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte (2016 a 2019) e assessora financeira do Centro Hospitalar do Porto (2012 a 2016).

Em comunicado, o Governo informou que "o mandato dos membros do conselho de gestão tem a duração de três anos e é renovável, até ao limite máximo de três renovações consecutivas, acompanhando o mandato do diretor executivo".