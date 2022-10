Direção executiva do SNS vai para antigos contentores do Joãozinho

Inês Schreck Hoje às 14:49 Facebook

A nova direção executiva do SNS, que será liderada por Fernando Araújo, vai funcionar temporariamente nos contentores do antigo "Joãozinho", nos terrenos do Hospital de S. João, no Porto.

A sede definitiva será na antiga Direção Regional de Economia do Norte, em Ramalde, também na Invicta. O edifício do Estado só estará operacional dentro de alguns meses, depois de realizadas as obras de reabilitação.

A opção pelos contentores, onde esteve instalado o internamento pediátrico do Hospital de S. João durante 12 anos, "surge para evitar alugar instalações privadas, poupando o dinheiro público neste processo de transição e dando um sinal claro de que o mais importante é investir nas condições de trabalho dos profissionais de saúde e na humanização de cuidados aos utentes, reduzindo despesas operacionais", referiu ao JN fonte próxima de Fernando Araújo.