O Código do Trabalho está a ser revisto e, segundo uma proposta do PS aprovada esta quarta-feira, deverá introduzir mudanças na regulação do teletrabalho, incluindo o "direito a desligar". Saiba que alterações estão previstas..

Erika Nunes Hoje às 18:47

Direito a desligar: A empresa pode ligar-me? E quem paga despesas do teletrabalho?

