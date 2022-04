Diretas do PSD vão mesmo ter lugar no dia 28 de maio

Hermana Cruz Hoje às 18:17 Facebook

O Conselho de Jurisdição Nacional do PSD não deu razão ao pedido de impugnação apresentado por um militante do Porto, que pretendia cancelar as diretas. Sendo assim, as eleições vão mesmo ter lugar a 28 de maio.

O militante do Porto, Davide Henrique Cruz pretendia impugnar o Conselho Nacional de 14 de março passado, de Ovar, que aprovou a convocação de diretas para 28 de maio e a realização de um congresso a 1, 2 e 3 de julho.

Davide Henrique Cruz alegava que o Conselho Nacional não poderia ter tomado aquela deliberação, uma vez que o líder do PSD, Rui Rio, não se teria demitido formalmente.

O pedido de impugnação, entregue a 22 de março, começou a ser analisado pelo Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) do PSD no passado dia 5 de abril. Esta sexta-feira, o órgão presidido por Paulo Colaço não deu razão ao militante do Porto.

No fundo, o CJN concordou com a defesa apresentada pelo presidente do Conselho Nacional do PSD, Paulo Mota Pinto, que alegou que houve interrupção do mandato de Rui Rio. Por isso, tinham que ser convocadas eleições internas

"Em face dos resultados eleitorais registados nas recentes eleições legislativas, o presidente do PSD anunciou publicamente que assumia a correspondente responsabilidade. Concretamente, assumiu que o PSD deveria, de forma responsável e tranquila, despoletar um novo processo eleitoral interno, a realizar até ao verão do presente ano civil", sustentou Paulo Mota Pinto.

"A cessação das funções fica assim justificada no quadro da interrupção do mandato politico pelos dirigentes responsáveis", concordou o CJN, num acórdão divulgado esta sexta-feira, em que conclui que "o exercício da continuidade do mandato não dependia de qualquer forma de censura, confiança, desconfiança, legitimidade, consenso ou harmonia mas, antes, da oportunidade se deveria continuar ou não já que o seu objeto estava esgotado".

"Fazendo da vitória eleitoral e da constituição de Governo o seu mandato político o presidente e a sua CPN (Comissão Política Nacional) consideravam que não deveriam continuar nas funções. Contudo, deixaram ao Conselho Nacional o cumprimento da sua ultima vontade de não concluírem esse mesmo mandato", rematou o CJN.

O autor do pedido de impugnação já tinha avisado que caso fosse este o desfecho iria recorrer para o Tribunal Constitucional. Davide Henrique Cruz tem cinco dias para o fazer e depois aquele Tribunal terá que deliberar no prazo de 20 dias, o que poderá acontecer em cima das eleições diretas, que vão ocorrer a 28 de maio.