Diretor da Faculdade de Medicina repudia ameaças feitas a Luís Graça

Diana Cardoso Hoje às 18:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O professor Fausto Pinto, diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa, emitiu uma nota de repúdio, que está a ser partilhada nas redes sociais, relativamente a ameaças feitas ao professor Luís Graça, membro da comissão técnica de vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS). A nota, publicada no site da faculdade, foi posteriormente retirada para não amplificar esse tipo de comportamentos.

A comunicação divulgada nas redes sociais pela direção da Faculdade de Medicina de Lisboa, na passada quinta-feira, repudia as ameaças feitas ao professor Luís Graça e à sua família e lamenta que "a desinformação permita que as pessoas sem rosto ponham em causa a segurança" de outros.

"No seguimento das ameaças anónimas que chegaram até ao nosso Professor Luís Graça, a Direção da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa vem desta forma pública repudiar qualquer tentativa de coação, ou crítica sem fundamento ao seu trabalho enquanto Cientista. Enquanto membro da Comissão Técnica da Vacinação da DGS, Luís Graça fundamentou cientificamente a decisão sobre a vacinação contra a covid-19, a crianças entre os 5 e os 11 anos. Razão esta pela qual foi alvo de ameaças quer a si, quer à sua família. Nesse sentido a Direção da Faculdade vem manifestar solidariedade e apoio à sua postura enquanto Cientista e lamentar que a desinformação permita que as pessoas sem rosto ponham em causa a segurança de um dos nossos Professores."

Contactado pelo JN, o professor Fausto Pinto revela-se incomodado com as ameaças feitas ao docente Luís Graça. "Manifesto toda a solidariedade" para com o professor e "repúdio para com as ameaças", disse. O diretor da Faculdade insistiu que o professor Luís Graça expressou a sua "opinião profissional como perito na matéria". "Esse tipo de atitudes são inaceitáveis numa sociedade como a nossa. Eu próprio já recebi ameaças. Não podemos compactuar com este tipo de atitudes. Merecem repúdio por parte de qualquer pessoa civilizada", concluiu.

Contudo, o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa considera que não se deve "dar palco a esse tipo de atitudes", razão pela qual a nota online foi eliminada do site, apesar de continuar a ser partilhada nas redes sociais.

Ao JN, Luís Graça, membro da Comissão Técnica de Vacinação que deu parecer favorável à vacinação contra a covid das crianças entre os 5 e os 11 anos, preferiu não fazer qualquer comentário sobre este assunto.