Diretora clínica do Centro Hospitalar do Oeste demite-se

A diretora clínica do Centro Hospitalar do Oeste (CHO), Filomena Rodrigues, demitiu-se esta quarta-feira, revela o Conselho de Administração (CA), em comunicado. O novo diretor clínico só será nomeado após o futuro ministro da Saúde tomar posse, apurou o JN junto de fonte da instituição de saúde.

Até ao regresso de férias de Elsa Baião, presidente do CA, no início da próxima semana, as funções da diretora clínica serão assumidas por Hélder Almeida, vogal executivo.

"O CA do CHO informa que a sra. dra. Filomena São José Silva Rodrigues renunciou ao seu mandato, cessando as suas funções como diretora clínica a 31 de agosto", esclarece.

Apesar de não adiantar os motivos que a levaram a apresentar a demissão, o JN sabe que a médica integrava os quadros do CHO, mas não exercia prática clínica.

Em comunicado, o CA garante ainda que os Hospitais das Caldas da Rainha, de Peniche e de Torres Vedras se encontram a funcionar em "total normalidade".

O CHO aproveita para "prestar agradecimento público" a Filomena Rodrigues, "em particular a dedicação, empenho e esforço que demonstrou ao longo do seu mandato.

Filomena Rodrigues exercia funções desde 8 de novembro de 2019.