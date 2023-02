Diretores a favor da mudança no peso dos exames e das disciplinas

Joana Amorim Hoje às 08:12 Facebook

Acima de tudo, os dirigentes escolares saúdam o compromisso a que os ministérios da Educação e do Ensino Superior chegaram no que aos exames nacionais, e seu peso, concerne. Concordando com a ponderação das disciplinas do Secundário consoante trienais, bienais ou anuais. Contudo, vincam que sobre o Secundário continua a recair toda a responsabilidade no acesso.

"Neste momento, em que a Educação não está a passar por uma boa altura, temos que saudar este compromisso e consenso", diz o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos Escolares. Sublinhando Filinto Lima a redução do peso dos exames, que passam a contar 25% na classificação final do Secundário (contra 30%).

Considerando "lógica" a nova ponderação das disciplinas, com as trienais a ponderarem três vezes. Na mesma linha, Carlos Louro, da direção da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, entende que a medida vai "concorrer para uma maior regulação".