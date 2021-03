Diretores agendam testagem a professores e funcionários para depois das aulas

Alexandra Inácio Hoje às 07:32 Facebook

Mais de 650 mil crianças regressam hoje a creches, jardins de infância e escolas de 1.º ciclo após 52 dias em casa. A partir de amanhã e até ao fim da semana, serão testados mais de 50 mil professores, educadores e funcionários de estabelecimentos públicos.

Os diretores, já contactados pelos laboratórios, explica ao JN o presidente da Associação de Dirigentes Escolares (ANDE), Manuel Pereira, estão a preparar a testagem para um horário após as aulas do 1.º ciclo nas escolas sede dos agrupamentos. Sobre o processo de vacinação ainda nada sabem, garante.

"Tenho uma lista de 126 professores, educadores e funcionários para serem testados de terça a sexta-feira, entre as 15 e as 18 horas, para que os do 1.º ciclo consigam deslocar-se à escola-sede", explica Manuel Pereira, garantindo que o processo "não irá perturbar o funcionamento" das aulas.