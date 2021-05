Diretores de escolas suspensos por inflacionar notas

Alexandra Inácio Hoje às 07:24 Facebook

Dos 66 processos instaurados no ano passado, a Inspeção-Geral de Educação determinou 64 sanções. Dois casos arquivados por aposentação dos arguidos.

A Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC) determinou 64 sanções disciplinares, incluindo a suspensão de atividade a diretores e multas a escolas, na sequência de 66 processos instaurados, no ano passado, por suspeitas de inflação de notas de alunos.

"As infrações detetadas e punidas são de natureza diversa, passando tanto pela deficiente elaboração de critérios de avaliação como pela incorreta aplicação ou verificação da correta aplicação dos mesmos, sendo responsáveis diretores de agrupamentos e de escolas não agrupadas e diretores pedagógicos dos estabelecimentos do setor particular e cooperativo e docentes", esclareceu o Ministério da Educação (ME). Há cerca de um ano, foi anunciada a abertura de 57 processos disciplinares. A tutela revela que o número acabou por evoluir para 66 processos, tendo dois sido suspensos "por aposentação ou cessação de funções dos arguidos". "As sanções até agora decididas variaram entre a repreensão escrita, a multa e a suspensão de funções", adianta o Ministério, sem, no entanto, esclarecer quantas sanções foram aplicadas a escolas públicas e a privadas, quantos diretores foram suspensos ou quantas escolas foram multadas.