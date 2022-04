Diretores pedem mais medidas para resolver falta de professores

Mais de 20 mil alunos estão sem aulas, a pelo menos uma das disciplinas, de acordo com as estimativas da Federação Nacional de Professores. Os presidentes das duas associações de diretores consideram "positivas" as medidas, anunciadas ontem pelo ministro da Educação, para reduzir o problema da falta de docentes, mas alertam que terão impacto "reduzido" no 3.º período e serão "insuficientes" a médio prazo.

O ministro João Costa anunciou que as horas letivas, decorrentes do completamento dos horários, podem servir para os alunos que estão há mais tempo sem professores terem aulas suplementares. Os que têm exames (9.º, 11.º e 12.º) acabam o ano a 7 de junho e os do 5.º ao 10.º terminam a 15 de junho. Um período curto que leva diretores e Fenprof a temer que as medidas terão "pouco impacto" este 3.º periodo, especialmente, alerta o dirigente Vítor Godinho, se exigirem alterações legislativas que ainda precisem de negociação.

O presidente da associação nacional de diretores (ANDAEP), Filinto Lima, acredita que a intenção do Ministério de completar todos os horários incompletos que vão ser lançados a concurso (para já, em Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve) pode "reduzir substancialmente o número de turmas sem professores".