Diretores pedem paz e tempo de serviço para os professores

Os diretores "sentem-se pouco apoiados" e estão "muito preocupados com uma guerra sem fim à vista", defende o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, que, esta segunda-feira, reúne com o ministro da Educação. Filinto Lima alerta que a paz tem de regressar "rapidamente" e que, para isso, é fundamental não haver "temas tabu" como a recuperação do tempo de serviço.

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) não esconde a expetativa em relação à nova ronda negocial entre sindicatos e ministro na quarta-feira. "Gostaria que chegassem a um consenso e que não houvesse extremismos de parte a parte", assume. A recuperação do tempo de serviço, frisa, é crucial, até porque os professores, na Madeira, vão ter todo o tempo contado até 2025 e, depois, "muitos vão regressar ao Continente e ultrapassar quem cá está. Vai haver graves injustiças", alerta.

Sem avançar os pedidos que vão apresentar ao ministro João Costa, Filinto Lima aceita a proposta do presidente da República de recuperação parcial e faseada como ponto de partida.