Diretores temem perder mais de mil técnicos com fim de plano de recuperação das aprendizagens

Ter assistentes sociais, psicólogos e terapeutas é "fundamental" para recuperar a matéria e a saúde mental dos alunos.

Os diretores não querem perder os mais de mil técnicos especializados recrutados no âmbito do plano de recuperação das aprendizagens, que está previsto terminar no final do ano letivo. As associações de dirigentes escolares já pediram ao Governo o prolongamento do plano mas, independentemente do programa, defendem que estes profissionais são fundamentais nas escolas.

"É impensável perdê-los. Têm de ficar nas escolas", afirma o presidente da associação nacional de diretores (ANDAEP), Filinto Lima.