Dirigentes de cinco hospitais utilizaram carros de forma indevida

Ana Gaspar Hoje às 16:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O IGAS encontrou irregularidades correspondentes a mais de 150 mil euros. Utilização particular das viaturas foi uma das várias falhas detetadas.

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) detetou irregularidades na utilização de viaturas por dirigentes de cinco entidades do Serviço Nacional de Saúde. Algumas das situações identificadas, entre as quais o uso fora do horário de serviço, traduziram-se num montante global de 151 173 euros gastos indevidamente.

O documento disponibilizado pela IGAS, no site da Internet, revela que a ação de inspeção decorreu em seis entidades: Hospital de Santa Maria Maior, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Hospital do Espírito Santo de Évora, Unidade Local de Saúde (ULS) de Matosinhos, Instituto Português de Oncologia (IPO) de Coimbra e ULS do Litoral Alentejano. Destes, só no primeiro se encontrou "uma prática nos termos legalmente previstos".