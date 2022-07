"Disciplina e rotina diária de estudo" da música dão frutos nos exames

Há sempre notas musicais a flutuar por algum corredor do Conservatório de Música do Porto, vindas de salas onde os alunos ensaiam, por vezes até nas férias - os instrumentos exigem dedicação constante e o estudo é permanente, o que ajudará a explicar os bons resultados obtidos pela escola, a mais bem posicionada entre os estabelecimentos públicos do concelho e 47.ª a nível nacional.

"Acredito que a disciplina e rotina diária de estudo que estes alunos têm no instrumento fazem com que sejam focados e comprometidos. Eles têm de estudar no fim de semana e nas férias e há um processo de contaminação dessa disciplina de trabalho e de estudo" para as outras áreas, reflete o diretor do Conservatório, António Moreira Jorge.