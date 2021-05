Disciplina na música dá bons resultados nas outras áreas

Ana Correia Costa Hoje às 00:01 Facebook

Sem partitura, com os braços estendidos na harpa enorme para o corpo franzino de 16 anos, Rita Silva vai tecendo a melodia nas 47 cordas do instrumento, as mãos a entenderem-se em movimentos desencontrados, numa articulação motora ainda combinada com os pés, que operam os sete pedais do cordofone.

A concentração é máxima, e esse é um dos fatores que potenciam os bons resultados da aluna. E do Conservatório de Música do Porto, que, a melhor escola pública do concelho e do distrito no ranking JN. A música exige "disciplina e um estudo muito persistente, contínuo, progressivo e metódico. Não é nada que se possa estudar numa noitada", nota o diretor, António Moreira Jorge, notando que este é um trabalho "quase equiparado ao de um atleta de alta competição".

"Estes alunos têm um duplo desafio: além de responderem às dificuldades que as disciplinas [habituais] colocam, têm a parte performativa e prática do instrumento, que é determinante e representa muitas horas de trabalho", realça o professor, que fala num "contágio da área da música que passa para a outra formação", na qual os estudantes acabam por colocar o mesmo empenho.