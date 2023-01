Disciplinas opcionais do 12.º ano recordistas de notas elevadas

Joana Amorim Hoje às 10:32 Facebook

Classificações são superiores às registadas em qualquer outro nível de ensino. No privado, em 11 disciplinas, a nota dada com mais frequência foi 20 valores. No público, foi em quatro.

Consistentemente, as disciplinas opcionais do 12.º ano, não sujeitas a exame nacional, apresentam classificações médias internas finais elevadas - 17,1 no público e 18,5 no privado -, superiores às de qualquer outro nível de ensino. Educação Física é a disciplina trienal com a média nacional mais alta, tanto no público como no privado. Havendo, ainda, várias disciplinas cuja nota mais frequentemente atribuída é de 20 valores. Isso mesmo reflete a análise da Direção-Geral de Educação e Ensino Superior (DGEEC) às classificações internas nos cursos científico-humanísticos entre os anos letivos 2017/18 e 2020/21.

Num universo estudado de 475 escolas públicas e 105 privadas, no caso das disciplinas anuais do 12.º ano, encontrou a DGEEC "exemplos de escolas e disciplinas que chamam a atenção pelas classificações internas singulares e sistematicamente elevadas, ao longo dos quatro anos letivos" analisados. "Evidências" que "devem ser objeto de reflexão", na medida em que não encontram paralelo nas bienais e nas trienais.