Discutir o crescimento sustentável em 24 mil metros quadrados

Hermana Cruz Hoje às 11:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Arranca, esta terça-feira, mais uma edição da QSP SUMMIT, na Exponor, em Matosinhos. Aquela que é considerada a conferência mais relevante de marketing do país, prolonga-se por três dias, ocupa 24 mil metros quadrados e conta com 50 oradores para debater o crescimento sustentável.

Este ano, a QSP SUMMIT ocorrerá, pela primeira vez, em três dias. A cerimónia de abertura tem lugar esta terça-feira no Teatro Rivoli, no Porto, com a participação de António Horta Osório, presidente da Bial.

Quarta e quinta-feiras, aquela que é considerada a mais relevante conferência de marketing do país muda-se para a Exponor, onde ocupa 24 mil metros quadrados e conta com 140 expositores. São esperados mais de três mil participantes num evento distribuído por sete palcos.

Sob o tema "Building Sustainable Growth", a QSP SUMMIT vai abordar ao crescimento sustentável em diferentes dimensões, como a sustentabilidade social, económica, ambiental, tecnológica e cultural.

Para tal, conta com a participação de 50 oradores, entre os quais algumas figuras do mundo cultural: o pianista Pedro Burmester, a artista plástica Joana Vasconcelos, o vocalista dos Xutos & Pontapés Tim e o cantor Luís Represas.

A conferência, em que marcará presença o ministro das infraestruturas, Pedro Nuno Santos, conta ainda como oradores personalidades como Luís Marques Mendes (advogado e comentador político), Leonor Beleza (presidente da Fundação Champalimaud), José Luís Felizardo (presidente do CeiiA), António Tavares (provedor da Santa Casa de Misericórdia do Porto), Luís Araújo (presidente do Turismo de Portugal), Luís Pedro Martins (presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal), Fernando Vieira (diretor do Aeroporto Francisco Sá Carneiro) e Inês Cardoso (diretora do Jornal de Notícias).

Entre os oradores internacionais de um evento que procura afirmar-se como "das melhores conferências europeias", conta-se Fareed Zakaria (CNN Worldwide) ou Rory Sutherland (vice chairman do Ogilvy Group).

PUB

Apesar de continuar a realizar-se, em Matosinhos, o CEO da QSP, Rio Ribeiro, já revelou que recebeu propostas para levar a conferência para novas cidades. "Existem outras geografias interessadas na QSP Summit, mas continuamos com o apoio de toda a região e focados na projeção desta no mundo a partir do evento, bem como na captação de participantes de várias geografias", disse Rui Ribeiro, sublinhando que "a QSP e toda a região têm a esperança e expetativa de que as entidades centrais sejam mais efetivas no apoio e desenvolvimento do evento". "Lembro que as maiores conferências do mundo não são nas capitais dos respetivos países", sublinhou ainda.