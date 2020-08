Dispara consumo de antidepressivos

Joana Amorim Hoje às 13:13 Facebook

Na última década registou-se um crescimento de 84%. Estudo do Infarmed mostra estabilização nos ansiolíticos.

O consumo de antidepressivos quase duplicou na última década. De acordo com um estudo da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), entre 2010 e 2019 a dispensa daqueles fármacos disparou 84%. Já o consumo de ansiolíticos estabilizou. As autoras do estudo alertam, por isso, para a importância de terapêuticas não farmacológicas num país que é já o quinto da OCDE em consumo de psicofármacos.

Recorrendo aos dados de dispensa de medicamentos comparticipados pelo SNS nas farmácias, as autoras Cláudia Furtado e Elisabete Fernandes apuraram um consumo de antidepressivos de 118,66 doses definidas por 1000 habitantes/dia (DHD). Ora, em 2010 aquele valor era 1,8 vezes inferior - 64,52 DHD.