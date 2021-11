Disparam os pedidos de ajuda ao Instituto de Apoio à Criança

Joana Amorim Hoje às 08:16 Facebook

Pandemia está a agravar, também, conflitos parentais e a procura pelo serviço jurídico do Instituto de Apoio à Criança triplicou face ao ano de 2019.

Se o exercício das responsabilidades parentais já não era pacífico, a pandemia veio agora dar-lhe escala, com os apelos ao serviço jurídico do Instituto de Apoio à Criança (IAC) a triplicarem face a 2019. Conflitos com crianças no seu centro, que cada vez mais procuram ajuda junto da Linha SOS Criança. A sinalização de situações de perigo também está em crescendo.

De acordo com dados facultados ao JN pelo IAC no primeiro semestre deste ano, o serviço jurídico do instituto recebeu 610 apelos, mais 43% face a período homólogo do ano passado e o triplo quando comparado com 2019. Daquele total, a maioria prende-se com questões relativas ao exercício das responsabilidades parentais (155) e sinalização de situações de perigo (82). "A pandemia deu o mote ao conflito parental, deitou achas para a fogueira", diz a coordenadora do serviço jurídico. Segundo Ana Perdigão, os confinamentos estão associados aos picos de procura. Mas, ainda agora, "outubro, subiu em flecha". A maioria dos pedidos, diz, prende-se com a "alteração do regime [de regulação] e o seu incumprimento".