Disparam reservas de portugueses para o verão

Paulo Lourenço Hoje às 09:40

Preferência por destinos do Interior e turismo de Natureza acentua-se, mas cidades também vão sentir a recuperação.

No segundo ano de pandemia, os portugueses voltam a optar por destinos nacionais para as férias, sustentando assim uma perspetiva otimista, que aponta para uma ocupação quase plena nos meses de julho e agosto e, em alguns casos, a manter a tendência em setembro. Mas, a par das estadias mais longas, as "escapadinhas" por períodos curtos estão também em alta, com algumas unidades já esgotadas para fins de semana até ao mês de outubro.

Descobrir, ou redescobrir, Portugal parece ter sido outro efeito colateral da covid-19. Em 2020, com receio de destinos muito concorridos, houve muita gente a optar por unidades do Interior, em zonas mais tranquilas, uma tendência que, tudo indica, se vai repetir este ano. "Toda a região está cheia de portugueses, com relevância para os meses de julho e agosto. Há uma preferência por espaços de Natureza e uma crescente procura por produtos turísticos fora das zonas massificadas, normalmente associadas à praia. E há também essa tendência nova para o turismo ativo, com circuitos pedestres ou rotas cicláveis", adianta Pedro Morgado, presidente da Região de Turismo do Centro, destacando outro dado importante: o aumento das estadias médias. "O que se verifica é que começam por reservas mais curtas e acabam por prolongá-las, em função da perceção de segurança que sentem", sustenta.