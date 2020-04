Disponibilizados conteúdos da primeira semana de aulas através de tele-ensino

Alexandra Barata Hoje às 11:43 Facebook

O Ministério da Educação enviou na sexta-feira aos agrupamentos de escolas a programação da primeira semana de aulas através de tele-ensino.

A página, que pode ser consultada aqui, indica os "temas tratados, as aprendizagens essenciais desenvolvidas, as propostas de trabalho e os desafios, que poderão complementar o trabalho dos professores". As aulas através da televisão começam na segunda-feira.

"A iniciativa #EstudoEmCasa assume-se, no 3.º período, como um complemento e um recurso de apoio", lê-se no site. Pensado para os alunos sem computador ou sem acesso à internet, o site disponibiliza recursos pedagógicos do 1.º ao 9.º ano, divididos em blocos temáticos de 30 minutos, que podem ser vistos no canal RTP Memória.

Durante a manhã, são transmitidos conteúdos vocacionados para os alunos do 1º e do 2º ciclo e, durante a tarde, para os estudantes do 3º ciclo. As aulas de Português Língua Não Materna (nível de iniciação ou nível intermédio) decorrem das 13 às 13.30 horas, e destinam-se aos alunos do 1º ao 9º ano. A área disciplinar de Educação Artística também é comum a todos estes anos de escolaridade.